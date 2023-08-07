«Зенит» может потерять одного из лидеров на матч со «Спартаком»

Ведущий игрок средней линии «Зенита» Вильмар Барриос может не сыграть в матче пятого тура Премьер-лиги против столичного «Спартака» из-за дисквалификации.

Во вчерашнем поединке с «Динамо» колумбийский хавбек получил красную карточку в концовке встречи за грубый фол на Денисе Макарове. За такое нарушение Барриосу грозит до трех игр дисквалификации. Окончательное решение по судьбе легионера примет КДК РФС.

Матч третьего тура между «Зенитом» и «Динамо» завершился поражением команды Сергея Семака со счетом 2:3.

После трех туров питерцы занимают седьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на первой строчке.