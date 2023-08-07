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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может потерять одного из лидеров на матч со «Спартаком»

07 Августа 2023 • 11:51 Комментировать

Ведущий игрок средней линии «Зенита» Вильмар Барриос может не сыграть в матче пятого тура Премьер-лиги против столичного «Спартака» из-за дисквалификации.

Во вчерашнем поединке с «Динамо» колумбийский хавбек получил красную карточку в концовке встречи за грубый фол на Денисе Макарове. За такое нарушение Барриосу грозит до трех игр дисквалификации. Окончательное решение по судьбе легионера примет КДК РФС.

Матч третьего тура между «Зенитом» и «Динамо» завершился поражением команды Сергея Семака со счетом 2:3.

После трех туров питерцы занимают седьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Вильмар Барриос
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