Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление форварда ЦСКА Фёдора Чалова в последнее время.

- Недавно вы сказали про лидеров ЦСКА, но фамилий не назвали.

- Мне нравится следить за Чаловым, про Акинфеева и говорить нечего. Мне очень интересно, как Фёдор выступит в этом сезоне.

- За Чаловым следите как за коллегой по амплуа?

- Да, я много играл на этой позиции на всех уровнях, поэтому понимаю, что футболист чувствует, хочет и имеет в виду.

- На сегодняшний день можете назвать Фёдора лучшим российским нападающим в РПЛ?

- Не думаю, что он явный лидер в этой заочной гонке, но одним из лучших игроков атакующего плана он точно является. Мне также очень нравится Пиняев, в его действиях я вижу талант и интеллект, но ему надо немного окрепнуть и больше брать игру на себя. Тогда мы увидим, как минимум футболиста уровня Аршавина, но тут всё зависит от него.