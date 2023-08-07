Защитник «Урала» Бевеев: «Перед играми Ганчаренко запрещает пользоваться телефонами»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о требованиях главного тренера екатеринбургской команды Виктора Ганчаренко.

По словам футболиста, Ганчаренко очень внимательно относится к мелочам и требует от своих подопечных полной концентрации, запрещая футболистам пользоваться телефонами перед матчами.

«Виктор Михайлович очень тщательно относится к мелочам и требует от нас полной концентрации. На занятиях в зале и перед играми запрещает пользоваться телефонами. Для него важно, чтобы мы общались друг с другом», — цитирует Бевеева Sport24.

Напомним, что в трёх турах текущего розыгрыша РПЛ «Урал» одержал две победы и один раз сыграл вничью. Сейчас команда Ганчаренко занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.