Сёмин объяснил неудачный старт «Зенита» в РПЛ

В рамках третьего тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 2:3. Своим мнением об этом матче поделился экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«У «Зенита» всё закономерно. Сказался уход Малкома, а отдельные игроки не вовремя приезжали - не прошли всю подготовку. «Зенит» ещё не вошёл в чемпионат», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

После трех туров питерцы с четырьмя баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Сергея Семака на своем поле примут воронежский «Факел». Игра состоится в воскресенье, 13 августа.