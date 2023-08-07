Шунин: «Очень жаль, что Буффон завершил карьеру»

Страж ворот московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход из футбола легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Очень жаль, что Буффон завершил карьеру. Это легенда. Один из любимых моих вратарей», - передает слова Шунина ТАСС.

Напомним, что Буффон объявил о завершении игровой карьеры на прошлой неделе. Джанлуиджи повесил перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. Его последней командой была «Парма». Также в своей карьере он поиграл за туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

В составе сборной Италии вратарь провел 176 матчей и пропустил 146 мячей.