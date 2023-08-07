Личка высказался о травме Захаряна

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался о травме полузащитника команды Арсена Захаряна. Игрок получил повреждение в первом тайме и был заменен на 35-й минуте.

«Когда мы забили первый гол, Захарян упал на землю. Потом он проиграл еще 30 минут. Он мне сказал, что когда упал, то почувствовал напряжение. Лучше было его заменить», - передает слова чешского специалиста «Матч ТВ».

«Динамо» победило «Зенит» на «Газпром Арене» со счетом 3:2, забив решающий гол в компенсированное время.

Захарян в этом сезоне провел три матча в Премьер-лиге, забил один гол и сделал одну результативную передачу.