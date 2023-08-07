Хусаинов обвинил Барриоса в непрофессионализме

Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о грубом нарушении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в поединке против московского «Динамо». За фол на Макарове в концовке встречи колумбиец получил красную карточку.

«Барриос - профессиональный футболист, но сегодня ты играешь в «Зените», завтра - в «Спартаке» или «Динамо». Уважение быть друг к другу должно. Это непрофессионально», - передает слова Хусаинова «РИА Новости».

Напомним, что матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился поражением «Зенита» со счетом 2:3. После этого фиаско «сине-бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.