Ротенберг оценил игру «Сочи» в начале сезона

Борис Ротенберг, который является президентом футбольного клуба «Сочи», поделился мнением об игре команды на старте нового сезона.

«В любом поражении можно найти факторы, которые могут привести к победе. Их мы и будем искать. Игра у нас гораздо лучше, чем была. Не надо расстраиваться», - передает слова Ротенберга ТАСС.

В трех турах чемпионата России сочинский коллектив набрал три балла. Подопечные Дмитрия Хохлова одержали победу над «Балтикой» (2:0) и потерпели поражения в матчах с «Краснодаром» (0:2) и «Ахматом» (1:2).

В настоящий момент южане занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.