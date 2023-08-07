Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался после победы над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

- Какие эмоции после победы над «Зенитом» в Питере?

- Зашкаливают, если честно. Главное, что команда выдержала. Особенно во втором тайме. Хотя «Зенит» не создал много моментов. Те вынужденные замены сыграли положительную роль. С выходом Сазонова на поле, команда стала действовать в пять защитников. Тем самым «Динамо» просто перекрыло все зоны «Зениту». Во втором тайме у хозяев было полное преимущество, «Зенит» владел мячом, но моментов не создавал. Гости в этом плане играли очень прилично. Плюс использовали момент в концовке, когда играли вдесятером. Разыграли мяч, как по нотам.

- Какие проблемы можно отметить в игре питерцев?

- Прежде всего, это игра в обороне. В частности, в ее центральной зоне. Ренан привез два мяча. Да, эта пара защитников играла с листа и привезла мячи из центральной зоны. Чистяков у них пока травмирован. Есть еще потери в обороне. В общем, проблем там хватает.

- Начало игры наверняка вселило оптимизм. Быстрый гол Тюкавина прибавил команде уверенности?

- Естественно. Самое интересное, что первые мячи, забитые динамовцами и «Зенитом», были как под копирку. И в первом случае ошибается центральный защитник питерцев, и во втором случае.

- У «Динамо» Бальбуэна забил два автогола. В первом эпизоде это была ошибка или несчастный случай?

- Я думаю, невезение. А что должен был делать игрок? Он пытался перехватить мяч и в итоге сыграл неудачно.

- Тюкавин забил три мяча в трех встречах чемпионата. Это лучший футболист «Динамо» на старте сезона?

Реклама

- Да. Он один из лучших. Тюкавин здорово сейчас смотрится.

- От Смолова большего ожидали?

- Он тоже старается, но пока ему тяжело. Это видно. Я думаю, не так страшно, что он не забивает. Он выполняет другую работу и тоже полезен команде.

- Сегодня на скамейке «Зенита» не было Сергея Семака. Отсутствие тренера на лавке влияет на игроков?

- Конечно. Они привыкают к тому, что тренер всегда рядом, на бровке. Когда он что-то кричит, подсказывает. А когда его нет, ощущения другие.

- Старт «Динамо» можно признать удачным?

- Я бы так не сказал. Хотелось бы лучше. Это средний результат. Единственное, я надеюсь, что такая победа придаст команде уверенности в дальнейшем. Следующий матч будет на кубок с «Краснодаром», а затем с «Балтикой» в чемпионате. Вот и посмотрим, как будет играть «Динамо».

- Как вам красная карточка Барриоса в концовке встречи?

- Все по делу. Сначала я не очень понял, за что ее дали, но потом, после повтора, все стало ясно. Я только не понимаю, зачем он так сыграл, ведь мог нанести сопернику серьезную травму. Вряд ли он этого не осознавал, когда шел на такой грубый фол. Обычно футболисты понимают, что такая грубость может надолго выбить человека из игры, или даже он может закончить карьеру из-за тяжелой травмы. Все-таки футболисты едят один хлеб и должны понимать это.

Елена Григорьевская