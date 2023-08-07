Федун назвал «Спартак» сильнейшей командой РПЛ

Экс-президент столичного «Спартака» Леонид Федун высказался касательно перспектив «красно-белых» в борьбе за золотые медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Все говорят о чемпионстве? Чтобы сказать насколько это реально, надо дождаться 20 августа. Пока понятно, что команда намного сильнее, чем соперники по качеству и подбору игроков», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20 августа состоится поединок между «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

После трех туров команда Гильермо Абаскаля с девятью очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а подопечные Сергея Семака (4) располагаются на седьмой позиции.