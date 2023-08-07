Федун назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, какую позицию нужно усилить «красно-белым» в нынешнее трансферное окно.

«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом», - приводятся слова Федуна на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем поединке спартаковцы уверенно одолели казанский «Рубин» со счетом 4:1. По итогам трех туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали девять баллов и занимают первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.