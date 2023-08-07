Орлов отреагировал на успешный старт «Спартака» в РПЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о старте московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Прошло только три тура. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди», - передает слова Геннадия издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Спартак» крупно победил казанский «Рубин» со счетом 4:1. После трех туров «красно-белые» набрали девять баллов и лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «народная команда» проведет с «Пари НН» в Кубке страны.