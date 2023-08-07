Аршавин назвал причину поражения «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пообщался с журналистами после матча против столичного «Динамо», в котором команда Семака потерпела поражение со счетом 2:3.

«Зенит» ищет себя. Потери большие. Вендел и Фернандес еще не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По итогам трех проведенных туров «Зенит» с четырьмя баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургская команда отстает от лидирующего «Спартака» на пять пунктов.