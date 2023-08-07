Тимощук рассказал о травме Мостового

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой получил повреждение по ходу поединка третьего тура чемпионата России против столичного «Динамо». В перерыве его заменил Марио Фернандес.

«Почувствовал дискомфорт, задняя поверхность бедра, надо МРТ сделать. Раз не смог доиграть, наверное, там что‑то серьезное», - передает слова тренера команды Анатолия Тимощука «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась домашним поражением «Зенита» со счетом 2:3.

В нынешнем сезоне Мостовой поучаствовал в трех поединках Премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.