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Уткин: «Зениту» нужен топ-игрок, чтобы решать матчи»

07 Августа 2023 • 09:16 Комментировать

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от московского «Динамо» в поединке третьего тура Российской премьер-лиги.

«Зениту» нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. «Зенит» - команда звезд. Сейчас перестал ею быть - купите звезду», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что «сине-бело-голубые» уступили на своем поле «Динамо» со счетом 2:3.

После трех проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали четыре балла и располагаются лишь на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин
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