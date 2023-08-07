Уткин: «Зениту» нужен топ-игрок, чтобы решать матчи»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от московского «Динамо» в поединке третьего тура Российской премьер-лиги.

«Зениту» нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. «Зенит» - команда звезд. Сейчас перестал ею быть - купите звезду», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что «сине-бело-голубые» уступили на своем поле «Динамо» со счетом 2:3.

После трех проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали четыре балла и располагаются лишь на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.