Пименов оценил старт «Спартака» в РПЛ

Экс-футболист национальной сборной России Руслан Пименов поделился мнением об успешном старте московского «Спартака» в новом сезоне Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала девять баллов в трех турах и находится в числе лидеров.

«Удивлен, что «Спартак» набрал девять очков. «Спартак» набрал максимальное количество очков, и если они усилят оборону, возможно, их хватит до финиша», - приводит слова Пименова издание Metaratings.ru.

Следующий поединок в рамках чемпионата России «красно-белые» проведут против екатеринбургского «Урала» на выезде. Встреча состоится в пятницу, 11 августа.