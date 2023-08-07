Игнашевич отреагировал на смерть Мандрыкина

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России, а ныне футбольный тренер Сергей Игнашевич прокомментировал смерть бывшего голкипера «армейского» клуба Вениамина Мандрыкина.

«Он был отличным вратарём. Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким», - передает слова специалиста ТАСС.

О смерти Мандрыкина стало известно в воскресенье, 6 августа. Он ушел из жизни в возрасте 41 года.

Вениамин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и «Динамо» (Брянск). В составе «армейцев» он стал триумфатором Кубка УЕФА и три раза выигрывал чемпионат России.