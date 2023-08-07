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«Ахмат» может усилиться бразильцем из «Лиона» эксклюзив

07 Августа 2023 • 07:24 Комментировать

Футбольный агент Энрике Оливейра, представляющий интересы полузащитника Камило из «Лиона», высказался о возможном переходе своего клиента в грозненский «Ахмат».

«Мой клиент переходит в «Ахмат»? Да, это весьма вероятно», - передает слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям журналиста Вене Касагранде, «Ахмат» договорился о переходе 24-летнего бразильского полузащитника «Лиона» Камило. После прохождения медосмотра футболист подпишет с российским клубом контракт на три года. Сумма трансфера составит примерно 800 тысяч евро за 80% экономических прав на игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Ахмат Камило
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