Футбольный агент Энрике Оливейра, представляющий интересы полузащитника Камило из «Лиона», высказался о возможном переходе своего клиента в грозненский «Ахмат».

«Мой клиент переходит в «Ахмат»? Да, это весьма вероятно», - передает слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям журналиста Вене Касагранде, «Ахмат» договорился о переходе 24-летнего бразильского полузащитника «Лиона» Камило. После прохождения медосмотра футболист подпишет с российским клубом контракт на три года. Сумма трансфера составит примерно 800 тысяч евро за 80% экономических прав на игрока.