Хохлов: «Нас не хватило в конце игры»

«Сочи» ударно начал чемпионат, переиграв в домашнем матче «Балтику», но затем последовали два поражения, в том числе и сегодняшнее от «Ахмата». Дмитрий Хохлов, наставник «Сочи», прокомментировал итоги матча. По его словам, команда сдала в конце игры, что и стало роковым фактором.

- Понимаю, что условия одинаковые для обеих команд, но гораздо тяжелее переламывать игру, нужно было идти вперед. Понимали, что «Ахмат» будет играть по счету, не хватило концовки, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Сочи» предстоит выездной матч с ЦСКА.