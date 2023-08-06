Ташуев: «Три очка - это главное»

В третьем туре российского чемпионата первой своей победы после двух поражений кряду добился «Ахмат», команда Сергея Ташуева обыграла «Сочи». Ташуев прокомментировал итоги игры, он дал понять, что в матче ставил результат превыше качества игры.

- Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у «Сочи» были. Но и у нас были моменты, ребята справились, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четвертом туре российского чемпионата «Ахмату» предстоит выезд Нижний Новгород и матч с «Пари НН».