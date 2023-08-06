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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Лукаса Оласы высказался о переходе защитника в «Краснодар» эксклюзив

06 Августа 2023 • 23:40 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
12.08 17:30

Агент защитника сборной Ургувая Лукаса Оласы Пабло Риверо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе своего клиента в «Краснодар».

«Если для кого-то и было это решение лёгким, то это для Лукаса. Чемпионат России очень конкурентноспособен и экономически силён. Уверен, Лукас будет прогрессировать.

Для меня как для агента это хорошая возможность открыть этот большой рынок», - заявил Риверо.

Напомним, что 29-летний футболист перешел из испанского «Вальядолида» за два миллиона евро, заключив контракт на два года, который может быть продлён на один сезон при выполнении определенных условий.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Лукас Оласа Пабло Риверо
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