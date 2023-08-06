Агент защитника сборной Ургувая Лукаса Оласы Пабло Риверо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе своего клиента в «Краснодар».

«Если для кого-то и было это решение лёгким, то это для Лукаса. Чемпионат России очень конкурентноспособен и экономически силён. Уверен, Лукас будет прогрессировать.

Для меня как для агента это хорошая возможность открыть этот большой рынок», - заявил Риверо.

Напомним, что 29-летний футболист перешел из испанского «Вальядолида» за два миллиона евро, заключив контракт на два года, который может быть продлён на один сезон при выполнении определенных условий.

