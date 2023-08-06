Бевеев: Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказал своё отношение к медиакомандам.

Игрок рассказал, что недавно слышал, что некоторые медийные клубы просил вайлд-кард в РПЛ, и он считает, что странно слышать это, ведь будет избиение.

«Да даже в Первой лиге у них практически нет шансов. Так не работает. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать», - приводит слова Бевеева Sport24.

Напомним, что два медийных клуба («Амкал» и 2DROTS) прошли первую стадию плей-офф Пути регионов Кубка России сезона-2023/24.

В этом году в товарищеском матче 2DROTS оказались сильнее московского ЦСКА.