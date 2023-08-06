Защитник «Динамо» Скопинцев – о победе гад «Зенитом»: «Игра плюс минус равных соперников»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о победе над питерским «Зенитом» (3:2) в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в первом тайме столичный клуб хорошо начал, но потом питерский клуб перехватил инициативу, но эпизодами динамовцы хорошо владели мячом.

«Игра плюс минус равных соперников. Потому что уровни совпадают. Отличный матч. Главное, что мы сегодня победили в Санкт Петербурге», - приводит слова Скопинцева «Матч ТВ».

«Динамо» добыло первую победу в этом сезоне благодаря голу Вячеслава Грулева на 94-й минуте.