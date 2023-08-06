Агент Монтеса: «Мы постараемся, чтобы Сесар перешёл в «Динамо» летом»

Агент защитника испанского «Эспаньола» Сесара Монтеса Гелу Родригес высказался о возможном переходе своего клиента в московское «Динамо».

«Мы постараемся сделать так, чтобы Монтес все же подписал контракт с «Динамо» этим летом. Такая возможность есть», - заявил агент в разговоре со Sport24.

Контракт Монтеса с каталонским клубом, который в этом сезоне будет играть в Сегунде, рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в восемь миллионов евро.

На его счету 39 игр за национальную сборную Мексики.