«Ахмат» двумя голами ответил на пенальти Нобоа и добыл волевую победу над «Сочи»

«Ахмат» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 6 августа на стадионе «Фишт».

Южное дерби закрыло программу третьего тура чемпионата России. Стартом сезона не могут быть довольны ни «Сочи», ни тем более «Ахмат». «Барсы» сначала выиграли со счётом 2:0, затем уступили. А грозненцы вообще приехали на «Фишт» с удручающей статистикой – два поражения в двух матчах, пять голов пропущено. Команда Сергея Ташуева на старте этого сезона выглядит совсем не так, как на финише прошлого.

У «Сочи» потерь не было, поэтому Хохлов смог выставить очень смелый и надо думать основной состав: Джорджевич, Мигел, Кравцов, Макарчук в атаке и Нобоа с Юсуповым в качестве созидателей. У Ташуева тоже качественные исполнители: Бериша, Ильин, Камилов, Олейников и Конате на острие атаки. Неплохие скорости включили команды с первых минут, резкими атаками накатываясь на штрафную площадь.

Правда, первого момента пришлось ждать 15 минут и пришёл он со стандарта. После навеса от Нобоа с левого корнера Литвинов выиграл верховую борьбу и пробил под правую штангу. Шелия даже не дергался, но мяч прошел мимо стойки. Команды разгонялись, к концу первого тайма выдав результативный обмен ударами. Запустил всё снова стандарт: Мигел пытался обыграть Челиковича, но получил коленом в колено. Кристиан Нобоа пенальти реализовал мастерски, отправил Шелию в угол, а сам пробил по центру – 1:0.

Но у «Ахмата» был заготовлен ответ. Да ещё какой. Дарко со стандарта выкрутил подачу с правой бровки в центр штрафной площади, а Ильин перепрыгнул всех и головой зряче пробил под левую штангу. Заболотный прыгал, а мяч от штанги влетел в сетку – 1:1. Шло уже компенсированное к первому тайму время, когда Артём Тимофеев получил короткий пас от Бериши и с дуги штрафной площади уложил мяч в правую «девятку» - 1:2.

На второй тайм команды вышли более настороженно. «Ахмат» удерживал нужный счёт, а «Сочи» атаковал. До поры до времени не очень опасно, но выход Игнатьева после часа игрового времени чуть ситуацию взбодрил. Навес с левого фланга от Кравцова Иван замкнул точным ударом в угол, но Шелия в прыжке парировал мяч, пущенный метров с восьми. Затем Игнатьев с левого угла вратарской пробил-прострелил, но в створ не попал, а Лука Джорджевич даже в подкате мяч не достал.

Вот и всё по моментам. «Ахмат» уверенно разбил игру заменами, не позволив «Сочи» более ничего создать. Первая победа (и вообще первые очки) в сезоне у грозненцев. В турнирной таблице они догоняют как раз поверженный «Сочи».