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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» двумя голами ответил на пенальти Нобоа и добыл волевую победу над «Сочи»

06 Августа 2023 • 21:59 Комментировать (1)
Сочи
1:2
Ахмат
окончен

«Ахмат» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 6 августа на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Сочи1:2Ахмат
(1:0) Нобоа Кристиан36'  
  42'Ильин Владимир (1:1)
  45'Тимофеев Артём (1:2)
Заболотный НиколайЛитвинов ВячеславДркушич ВаняМиладинович Иван 56' (Игнатьев Иван ( 56') Заика Кирилл 56' (Алвес Марсело ( 56') Нобоа Кристиан 46' (Батырев Амир ( 46') Кравцов КириллМакарчук АртёмСилвейра Мигел 56' (Медведев Юрий II ( 56') Джорджевич Лука  50'Юсупов Артур 77' (Шипунов Тимофей ( 77')
Запасные: Бурмистров НикитаЮрганов ИгорьКашинцев ТимофейМещанинов АртёмАнгбан ВикторьенМаргасов ТимофейГойло Никита
Шелия ГиоргиУциев РизванТодорович ДаркоЧеликович ЯсминХарин ЕвгенийОлейников ИванКамилов ВладиславИльин Владимир 87' (Волков Владислав II ( 87') Тимофеев Артём 73' (Диванович Заим ( 73') Бериша Бернард 71' (Ковачев Светослав ( 71') Конате Мохамед II
Запасные: Ташаев РизванМацуев МинкаилАхмедов МикаилОпарин Михаил
06 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Южное дерби закрыло программу третьего тура чемпионата России. Стартом сезона не могут быть довольны ни «Сочи», ни тем более «Ахмат». «Барсы» сначала выиграли со счётом 2:0, затем уступили. А грозненцы вообще приехали на «Фишт» с удручающей статистикой – два поражения в двух матчах, пять голов пропущено. Команда Сергея Ташуева на старте этого сезона выглядит совсем не так, как на финише прошлого.

У «Сочи» потерь не было, поэтому Хохлов смог выставить очень смелый и надо думать основной состав: Джорджевич, Мигел, Кравцов, Макарчук в атаке и Нобоа с Юсуповым в качестве созидателей. У Ташуева тоже качественные исполнители: Бериша, Ильин, Камилов, Олейников и Конате на острие атаки. Неплохие скорости включили команды с первых минут, резкими атаками накатываясь на штрафную площадь.

Правда, первого момента пришлось ждать 15 минут и пришёл он со стандарта. После навеса от Нобоа с левого корнера Литвинов выиграл верховую борьбу и пробил под правую штангу. Шелия даже не дергался, но мяч прошел мимо стойки. Команды разгонялись, к концу первого тайма выдав результативный обмен ударами. Запустил всё снова стандарт: Мигел пытался обыграть Челиковича, но получил коленом в колено. Кристиан Нобоа пенальти реализовал мастерски, отправил Шелию в угол, а сам пробил по центру – 1:0.

Но у «Ахмата» был заготовлен ответ. Да ещё какой. Дарко со стандарта выкрутил подачу с правой бровки в центр штрафной площади, а Ильин перепрыгнул всех и головой зряче пробил под левую штангу. Заболотный прыгал, а мяч от штанги влетел в сетку – 1:1. Шло уже компенсированное к первому тайму время, когда Артём Тимофеев получил короткий пас от Бериши и с дуги штрафной площади уложил мяч в правую «девятку» - 1:2.

На второй тайм команды вышли более настороженно. «Ахмат» удерживал нужный счёт, а «Сочи» атаковал. До поры до времени не очень опасно, но выход Игнатьева после часа игрового времени чуть ситуацию взбодрил. Навес с левого фланга от Кравцова Иван замкнул точным ударом в угол, но Шелия в прыжке парировал мяч, пущенный метров с восьми. Затем Игнатьев с левого угла вратарской пробил-прострелил, но в створ не попал, а Лука Джорджевич даже в подкате мяч не достал.

Вот и всё по моментам. «Ахмат» уверенно разбил игру заменами, не позволив «Сочи» более ничего создать. Первая победа (и вообще первые очки) в сезоне у грозненцев. В турнирной таблице они догоняют как раз поверженный «Сочи».

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Сочи Ахмат
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Августа 2023 в 22:16
ай.. нормуль.. )))
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