Канчельскис: «Заканчивайте чемпионат прямо сейчас, «Спартак» — чемпион»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об интриге в Российской премьер-лиге после поражения питерского «Зенита» от московского «Динамо» (3:2).

Специалист отметил, что, когда будет сыграно десять туров, тогда можно будет обсуждать, а сейчас нет никакой интриги.

«Заканчивайте чемпионат России прямо сейчас, «Спартак» — чемпионом РПЛ! Они же на первом месте — давайте, заканчивайте турнир, вручайте им медали!», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Спартак» после трех туров РПЛ имеет в своем активе девять очко и лидирует в турнирной таблице.