Пономарёв провёл параллель между смертью Перхуна в 2001 году и гибелью Мандрыкина

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопросы о своем отношении к Вениамину Мандрыкину, новость о ранней кончине которого огорошила российский футбольный мир сегодня, в воскресенье. Мандрыкину был лишь 41 год, в прошлом он добился определенных успехов с ЦСКА и даже сыграл два матча за российскую сборную, но Пономарев почему-то не запомнил его:

- У нас Перхун трагично погиб, во время футбольного матча получил травму, впал в кому и умер. Вот его я помню, хороший вратарь был. А про Мандрыкина мне нечего сказать, не осталось в памяти от его игры ничего, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.