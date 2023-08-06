«Ахмат» выиграл первый тайм в матче с «Сочи»

Матч третьего тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Ахматом» получается достаточно драматичным. На 36-й минуте грозненцы получили очередной пенальти в свои ворота, и Кристиан Нобоа вколотил мяч в сетку ударом по центру. Перед уходом команд на перерыв «Ахмат» перевернул игру. Дарко Тодорович подал штрафной, и Владимир Ильин головой метко пробил в цель. А в последней атаке первого тайма Артём Тимофеев от линии штрафной закрутил мяч точно в девятку ворот «Сочи». Счет стал 2:1 в пользу «Ахмата», который набирает три очка и делит с сочинцами 10-е место в онлайн-таблице.

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