«Ахмат» сравнял счёт в матче с «Сочи»

«Сочи» с «Ахматом» обменялись голами в конце первого тайма матча третьего тура Премьер-лиги. Сначала Мигел Силвейра заработал пенальти у лицевой линии, и Кристиан Нобоа на силу пробил с 11 метров по центру ворот. Грозненцы отыгрались вскоре. Дарко Тодорович со штрафного доставил мяч к чужим воротам, Владимир Ильин подставил голову, и мяч, ударившись о штангу, оказался в сетке. Командам предстоит начинать всё с самого начала.

1:1 на табло, «Сочи» делит шестое место, соперник - 13-е. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.