«Сочи» открыл счёт в матче с «Ахматом», Нобоа реализовал пенальти

В матче третьего тура Премьер-лиги «Сочи» играет против «Ахмата». Ближе к концу первой половины противостояния команда Дмитрий Хохлова заработала право на 11-метровый. У лицевой линии поля Мигел Силвейра был не по правилам атакован Ясмином Челиковичем. К мячу подошел Кристиан Нобоа, ветеран на силу зарядил по центру ворот, в то же время голкипер завалился в сторону и не выручил.

«Сочи» ведет 1:0 и с 6 очками выходит на пятое место. У соперника сплошь поражения наравне с «Факелом».

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