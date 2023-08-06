Мостовой – о победе ЦСКА над «Локомотивом»: Никто не ожидал такого результата

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о столичном дерби между ЦСКА и «Локомотивом», которое прошло в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что никто не ожидал такого результата, а он думал, что встреча завершится вничью, но «Локомотив» не смог реализовать свои моменты, а «армейцы» «накидали мячей».

«ЦСКА — молодцы. Собрались и обыграли. Надо их похвалить. Вряд ли «Локомотив» за весь сезон проиграет кому-то ещё с таким счётом», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА одержал разгромную победу со счётом 4:1, дублем отметился Максим Мухин.