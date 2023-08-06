Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу московского «Спартака» над казанским «Рубином» в третьем туре РПЛ со счётом 4:1.

- Мы скептически относились к селекции «Спартака», а сейчас видим, что Бонгонда хорошо проявляет себя. Абаскаль правильно его использует. Бонгонда всё время барражирует на передней линии обороны соперника, убегает от опекунов за счёт своей быстроты и использует голевые моменты. А ещё он не жадничает и делится мячом с партнёрами.

«Спартак» перед матчем в Казани не выглядел фаворитом. В первые десять-пятнадцать минут «Рубин» доминировал и должен был забивать. Но постепенно со стороны «Рубина», как и со стороны «Локомотива» в матче с ЦСКА, давления на соперника становилось всё меньше и меньше. А «Спартак» перестроился, перехватил инициативу в свои ноги и уже сам стал создавать давление на чужие ворота.

И пропущенный гол после рикошета не выбил «Спартак» из колеи. За счёт чего он переломил ситуацию? Во многом за счёт быстрого движения и приличного напора. Но при этом «Спартак» отнюдь не безошибочен в обороне, что в определённый момент может сыграть с ним злую шутку. Поэтому пока не стоит говорить, что «Спартак» выздоровел полностью.

У «Краснодара» тоже проблемы в обороне? Да, это и его ахиллесова пята. Если брать команды-лидеры, то фактически только ЦСКА более-менее хорошо справляется в защите, несмотря на отсутствие Дивеева. А у «Краснодара» и у «Спартака» проблемы в обороне периодически обостряются. Поэтому кто быстрее их решит, тот и будет, скорее всего, фаворитом в борьбе с «Зенитом» за чемпионство.