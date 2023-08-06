Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «И у «Спартака», и у «Краснодара» ахиллесовой пятой является оборона» эксклюзив

06 Августа 2023 • 20:08 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу московского «Спартака» над казанским «Рубином» в третьем туре РПЛ со счётом 4:1.

- Мы скептически относились к селекции «Спартака», а сейчас видим, что Бонгонда хорошо проявляет себя. Абаскаль правильно его использует. Бонгонда всё время барражирует на передней линии обороны соперника, убегает от опекунов за счёт своей быстроты и использует голевые моменты. А ещё он не жадничает и делится мячом с партнёрами.

«Спартак» перед матчем в Казани не выглядел фаворитом. В первые десять-пятнадцать минут «Рубин» доминировал и должен был забивать. Но постепенно со стороны «Рубина», как и со стороны «Локомотива» в матче с ЦСКА, давления на соперника становилось всё меньше и меньше. А «Спартак» перестроился, перехватил инициативу в свои ноги и уже сам стал создавать давление на чужие ворота.

И пропущенный гол после рикошета не выбил «Спартак» из колеи. За счёт чего он переломил ситуацию? Во многом за счёт быстрого движения и приличного напора. Но при этом «Спартак» отнюдь не безошибочен в обороне, что в определённый момент может сыграть с ним злую шутку. Поэтому пока не стоит говорить, что «Спартак» выздоровел полностью.

У «Краснодара» тоже проблемы в обороне? Да, это и его ахиллесова пята. Если брать команды-лидеры, то фактически только ЦСКА более-менее хорошо справляется в защите, несмотря на отсутствие Дивеева. А у «Краснодара» и у «Спартака» проблемы в обороне периодически обостряются. Поэтому кто быстрее их решит, тот и будет, скорее всего, фаворитом в борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Факел Факел
2
1
2.36 3.50 3.10
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
2
3
1.49 4.60 7.00
Видео
54 мин
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
1
2
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не забивало «Зениту» более двух мячей на протяжении 16 лет 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» выиграл первый тайм в матче с «Сочи»
20:48 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» сравнял счёт в матче с «Сочи»
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» открыл счёт в матче с «Ахматом», Нобоа реализовал пенальти
20:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина высказался о дубле форварда в матче против «Зенита»
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» обыграла «Волгарь» в матче неудачников старта сезона
20:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о победе ЦСКА над «Локомотивом»: Никто не ожидал такого результата
20:25 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Балтики» в РПЛ - видео видео
20:21 · Россия. Премьер-лига
Шикарный гол Тюкавина в ворота «Зенита» - видео видео
20:14 · Россия. Премьер-лига
У Захаряна, получившего травму в игре с «Зенитом», мышечный спазм
20:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Черноморцем»
20:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «СКА-Хабаровск» забили по голу в очном матче
20:05 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Динамо» Тюкавин забил 20-й мяч в РПЛ
20:02 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Мы сейчас остались и считаем, что так и будет, плывем по течению»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Соперник предлагает такой вертикальный футбол, где если проиграл подбор, сразу момент у твоих ворот»
Все новости
Рекомендуем