Ташуев: «Погода тяжёлая очень, будем вносить коррективы в игру»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Сочи».

- Не обойти самое главное обстоятельство этого матча - самый жаркий день в году в Сочи. Но главное ли это обстоятельство?

- Погода тяжелая очень, будем вносить коррективы в игру, некуда деваться.

- Будут ли у «Ахмата» сегодня первые очки в сезоне в чемпионате?

- Мы этого очень хотим.

- Как этого достигнуть?

- Выигрывать.

- В гостевом матче все-таки не очень позитивная статистика у вас в матчах с «Сочи». Как это сделать?

- У каждого матча своя история. Поэтому мы от своего стиля отступать не будем.