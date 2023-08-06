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Ташуев: «Погода тяжёлая очень, будем вносить коррективы в игру»

06 Августа 2023 • 19:51 Комментировать
Сочи
1:2
Ахмат
1 2.20 X 3.30 2 3.35
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Сочи».

- Не обойти самое главное обстоятельство этого матча - самый жаркий день в году в Сочи. Но главное ли это обстоятельство?

- Погода тяжелая очень, будем вносить коррективы в игру, некуда деваться.

- Будут ли у «Ахмата» сегодня первые очки в сезоне в чемпионате?

- Мы этого очень хотим.

- Как этого достигнуть?

- Выигрывать.

- В гостевом матче все-таки не очень позитивная статистика у вас в матчах с «Сочи». Как это сделать?

- У каждого матча своя история. Поэтому мы от своего стиля отступать не будем.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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СОЧИ АХМАТ
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