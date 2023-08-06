Ташуев: «Погода тяжёлая очень, будем вносить коррективы в игру»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Сочи».
- Не обойти самое главное обстоятельство этого матча - самый жаркий день в году в Сочи. Но главное ли это обстоятельство?
- Погода тяжелая очень, будем вносить коррективы в игру, некуда деваться.
- Будут ли у «Ахмата» сегодня первые очки в сезоне в чемпионате?
- Мы этого очень хотим.
- Как этого достигнуть?
- Выигрывать.
- В гостевом матче все-таки не очень позитивная статистика у вас в матчах с «Сочи». Как это сделать?
- У каждого матча своя история. Поэтому мы от своего стиля отступать не будем.
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