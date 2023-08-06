Хохлов: «Сейчас чуть жарче, но на этом акцент делать не собираемся»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Ахматом».

- Сегодня в Сочи самый жаркий день в году. Чего команда, которая выступает на стадионе, где можно жарить яичницу, готова предложить сопернику тоже не из самого холодного региона?

- Да, действительно, очень жарко и душно. Но надеюсь, это на качество игры не повлияет, не должно повлиять. Да, естественно, скорости могут падать, но хотелось бы, чтобы все-таки тот план на игру, то движение, которое может быть без мяча, его может быть меньше, чтобы скорости были на хорошем уровне.

- Какой-то акцент на выносливость делали при подготовке к матчу?

- Да нет, мы готовились в плановом режиме, ничего не меняли. Жара была все лето. Да, сейчас чуть жарче, но на этом акцент делать не собираемся.

- Было много публикаций на различных сайтах, как готовится к матчу Кристиан Нобоа. Пару слов от вас.

- Крис действительно готовился к матчу, эту неделю провел с командой в общей группе и готовился как всегда. На поле это важный игрок для нас. Если в прошлом матче он не смог принять участия, то в этой игре надеюсь, состояние позволит ему выдержать большую часть игры.

- После последнего матча в Сочи были яркие возгласы из раздевалки после балканского концерта. Сегодня ждем что-то в исполнении парней?

- Мы настраиваемся на игру. Мы ждем не только от этих парней, а от всей команды. Настрой, который поймала команда в последних играх, тактический рисунок игры, надеемся, что у нас не будет отдельными группами, а все-таки связками. Команда - это единый механизм, единое целое, все вместе показывали хороший футбол на поле.