Шишкин оценил яркий старт сезона от «Спартака»

Бывший игрок столичного «Спартака» Роман Шишкин оценил яркий старт «красно-белых» в новом сезоне Премьер-лиги.

«Давно не припомню, чтобы команда так начинала – три победы в чемпионате плюс победа в кубке. Видно, что «красно-белые» очень мощно выглядят физически, но так было и в том сезоне. А сейчас, к тому же, восстановились все травмированные», – заявил экс-защитник российской национальной команды, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, столь яркий старт создаёт хорошую атмосферу в раздевалке московского клуба, отметив также удовлетворение от того, что лидерами в турнирной таблице являются такие клубы, как «Краснодар» и «Спартак».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля начали новую кампанию российского чемпионата с трёх побед в трёх турах. С девятью очками «красно-белые» делят лидерскую строчку с «Краснодаром».