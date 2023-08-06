​Селюк считает «Спартак» «явным фаворитом чемпионата»

Российский чемпионат начался с трех побед московского «Спартака», в то время как прямые конкуренты, вроде «Зенита», пока что выглядят не лучшим образом. Накануне москвичи с крупным счетом переиграли в Казани местный «Рубин». Дмитрий Селюк, известный футбольный агент, считает московский клуб явным фаворитом начавшегося сезона.

- «Спартак» в этом сезоне явный претендент на победу в чемпионате. Важно в этой гонке набирать очки со второстепенными командами. Кто наберёт больше очков с такими командами, тот и станет чемпионом», - цитирует слова агента Vprognoze.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».