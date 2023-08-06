Кавазашвили: Думаю, Бонгонда — это тот самый игрок, который был необходим «Спартаку» для оживления игры в нападении

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Квазашвили высказался об игре форварда столичного клуба Тео Бонгонда.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что форвард является тем игроком, который был необходим «красно-белым» для оживления игры в атаке.

«Усиление этим новичком с первого матча было показательным, когда Бонгонда в Кубке сразу показал страшную нацеленность на взятие ворот. Это говорит о том, что мы приобрели футболиста, который усиливает мощь нападения», - приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Бонгонда за четыре проведенные игры за «Спартак» отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.