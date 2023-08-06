Защитник Даниил Денисов высказался о старте сезона «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о старте сезона столичного клуба.

«Не задумаюсь о том, что будет через несколько туров. Идем от игры к игре. Уже совсем скоро кубковый матч», - приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

После трех туров подопечные Гильермо Абаскаля имеют в своем активе девять очков и лидируют в турнирной таблице.

В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет против «Урала». Игра состоится в пятницу, 11 августа.

Также напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.