«Сочи» и «Ахмат» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги, в котором «Сочи» сыграет против грозненского «Ахмата». Иван Игнатьев и Никита Гойло остались на скамейке запасных.
Стартовый состав «Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мигел, Джоджевич
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Харин, Ильин, Конате.
Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайте LiveResult.Ru.
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