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Пономарёв – о Мандрыкине: «Очень жаль, что так случилось»

06 Августа 2023 • 18:18 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о Вениамине Мандрыкине, который сегодня, 6 августа, скончался на 42-м году жизни.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что не помнит игры бывшего вратаря «армейцев» ведь он играл 20 лет назад, поэтому не может поделиться впечатлениями от его выступлений.

«Его же заменил Акинфеев почти сразу, с тех пор вот Игорь и играет.
Очень жаль, что так случилось», - заявил Пономарёв в разговоре с «Газета.Ру».

В 2010 году Мандрыкин попал в страшное ДТП, с тех пор он был прикован к инвалидной коляске. Экс-игрок сборной России скончался от инфаркта.

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Евро-Футбол.Ру,
Вениамин Мандрыкин Владимир Пономарёв
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