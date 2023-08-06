Масалитин: «ЦСКА нужны креативные игроки, как Вера из «Оренбурга»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «армейцам» нужно поработать над усилением средней линии команды.

«Полузащита как была среднего уровня, так и осталась. Ее нужно усиливать. Нужны креативные игроки, как Вера из «Оренбурга». Он может рассечь оборону и вывести нападающего один на один», - приводятся слова Масалитина на станицах «РБ Спорта».

В последнем матче ЦСКА на своем поле разгромно победил «Локомотив» со счетом 4:1. После трех сыгранных туров чемпионата России «армейцы» набрали шесть баллов и занимают пятую строчку в турнирной таблице.