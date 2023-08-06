Три турецких клуба отказались от покупки Магомеда-Шапи Сулейманова

Три турецких клуба отказались от покупки футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Как сообщаетSport24, 23-летний правый вингер был предложен «Антальяспору», «Коньяспору» и «Фатих Карагюмрюк», однако команды отклонили предложения.

Контракт Сулейманова с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Хапоэль Беэр-Шева» из Израиля.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Сулейманов не провёл ни одной минуты на поле.