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Три турецких клуба отказались от покупки Магомеда-Шапи Сулейманова

06 Августа 2023 • 18:10 Комментировать

Три турецких клуба отказались от покупки футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Как сообщаетSport24, 23-летний правый вингер был предложен «Антальяспору», «Коньяспору» и «Фатих Карагюмрюк», однако команды отклонили предложения.

Контракт Сулейманова с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Хапоэль Беэр-Шева» из Израиля.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Сулейманов не провёл ни одной минуты на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Коньяспор Антальяспор Магомед-Шапи Сулейманов Фатих Карагюмрюк
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