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Мор: «Потеря Кузяева - не меньшая проблема, чем уход Малкома»

06 Августа 2023 • 18:03 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что кадровые проблемы «Зенита» дают шанс москвичам. Проблемой он считает не только уход Малкома, но также и расставанием с Далером Кузяевым. По словам Мора, именно Кузяев выполнял огромный объем черновой работы, а найти другого такого игрока руководству клуба будет проблематично.

- Помимо Малкома ушел Кузяев, который для «Зенита» играл не меньшую роль. На мой взгляд, он был самым недооцененным игроком в РПЛ. Его вклад в успехи «Зенита» был колоссальным. Он был как ртуть, где команде тяжело — там он, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Эдуард Мор
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