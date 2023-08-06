Ринат Билялетдинов: «Спартак» мог победить «Рубин» и крупнее

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов подвёл итоги матча третьего тура Российской премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» на своем поле потерпел поражение от московского «Спартака» (1:4).

Билялетдинов отметил, не ожидал крупного счёта, но в футболе бывает всякое, например, в этом туре ЦСКА разгромил «Локомотив», хотя по началу игры ничто не предвещало такого результата.

«В начале матча «Рубин» предстал боеспособной командой. Затем же «Спартак» благодаря слаженным действиям перехватил инициативу. В итоге он мог победить и крупнее», - добавил он в разговоре с bobsoccer.ru.

«Спартак» после трех туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с девятью очками в активе.