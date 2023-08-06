«Краснодар» объявил о трансфере защитника испанского «Вальядолида» Лукаса Оласы, об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт подписан на два года, а также может быть продлён ещё на один сезон при выполнении определенных условий. Сумма трансфера составила два миллиона евро.

29-летний футболист выступал за «Эльче», «Сельту» и ряд аргентинских клубов.

В июне этого года Оласа дебютировал за национальную сборную Уругвая, проведя на поле 90 минут в товарищеском матче против сборной Никарагуа.

«Краснодар» выиграл борьбу за игрока у «Нанта» и «Олимпиакоса».