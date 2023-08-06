Крупнейший стадион Калининградской области сменил своё название

Крупнейший стадион в Калининградской области сменил своё название - теперь арена, расположенная на острове Октябрьском, принимавшая матчи чемпионата мира в 2018 году, называется «Ростех-Арена». Его вместимость - тридцать пять тысяч зрителей, и построен стадион был как раз для чемпионата мира по футболу.

- Крупнейший стадион Калининградской области официально получил название «Ростех Арена». В рамках соглашения, подписанного в июне этого года гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым и губернатором региона Антоном Алихановым, стадион сменил имя, - сообщила общественности пресс-служба стадиона.

Напомним, что на этой арене свои домашние матчи проводит клуб «Балтика», в этом сезоне вернувшийся в высшую лигу российского футбола.