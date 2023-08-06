В «Локомотиве» рассказали, на какие позиции ищут игроков

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о трансферных целях столичного клуба.

Спортивный деятель отметил, что трансферы на вход планируются, и идёт поиск центрального защитника и нападающего.

«Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших — уровня Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», - приводит слова Ульянова «Чемпионат».

После трех туров РПЛ столичный клуб имеет в своём активе четыре набранных очка.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют против самарских «Крыльев Советов».