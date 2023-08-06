​Булыкин: «Вердер» - отличный вариант для Тикнизяна»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что Наиру Тикзиняну, нынешнему полузащитнику команды, стоит принять приглашение немецкого «Вердера». По его словам, это лучший вариант для футболиста железнодорожников.

- Сейчас Тикнизян здорово играет, дает результат. «Вердер» - очень неплохой вариант, но все будет зависеть от самого Наира. Не думаю, что ему там предложат большую зарплату, - цитирует слова Булыкина издание РБ Спорт.

Напомним, что накануне московский «Локомотив» крупно проиграл в третьем туре российского чемпионата землякам из ЦСКА - 1:4.