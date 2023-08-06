Гурцкая: Коваленко перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник питерского «Зенита» Александр Коваленко остаток сезона проведёт в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды, об этом он рассказал в телеграм-канале «Это футбол, брат».

19-летний футболист в прошлом сезоне уже выступал за самарский клуб на правах аренды в прошлом сезоне, будучи игроком «Сочи».

Коваленко в летнее трансферное окно подписал соглашение с питерским клубом, которое рассчитано до 30 июня 2028 года.

За два матча (один в чемпионате и один в Кубке) в этом сезоне он суммарно провёл на поле десять минут.