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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» установил личный рекорд: вспоминаем победные серии команд-победителей РПЛ

06 Августа 2023 • 23:00 Комментировать

«Краснодар» обыграл «Пари НН» в родных стенах. Эта победа стала третьей для «быков» на старте сезона-2023/2024. Такого успешного начала чемпионата России у южан ещё не было. Означает ли это, что «Краснодар» будет претендовать на первое в своей истории чемпионство? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует самые длинные победные серии триумфаторов на старте сезонов.  

«Краснодар» не одинок

Три победы на старте сезона 2023/2024 «Краснодар» добыл не в одиночку. Также резво начал московский «Спартак», который тоже набрал максимум очков. В чём же успех «Краснодара»? Во-первых, «быки» сохранили своих лидеров, в частности, Эдуарда Сперцяна, удар которого и стал решающим в матче против «Пари НН». За армянином продолжает «бегать» «Аякс», а он тем временем убегает от соперников «Краснодара», набрав за три тура 2 очка по системе «гол+пас». Во-вторых, календарь. «Краснодар» столкнулся не с самыми серьёзными соперниками на старте: «Динамо» только привыкает к требованиям Марцела Лички, «Сочи» и «Пари НН» одержали на двоих только одну победу. В следующем туре «Краснодар» отправится в Оренбург, где с большой вероятностью сможет продолжить свою серию. Однако уже в пятом туре предстоит непростой матч с «Локомотивом». Смогут ли краснодарцы продлить свой успех?

Хороший старт – залог чемпионства

Эффективность этого простого правила раз за разом доказывает «Зенит». После трех побед на старте петербургский клуб дважды забирал чемпионский титул – в сезонах 2019/2020 и 2021/2022. «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург» были в соперниках у гегемона чемпионата России в первых турах сезона 2019/2020. Серия могла продлиться и до четырёх побед, но «Зенит» поделил очки с «Краснодаром». В сезоне 2020/2021 «сине-бело-голубые» и вовсе смогли добыть четыре победы на старте. Однако к пятому туру команда, как правило, позволяет себе терять очки.

В сезоне 2021/2022 «Зенит» стартовал с двух побед, а в прошлом спортивном году и вовсе сыграл вничью с «Химками» в первом туре. В каждом из этих розыгрышей «Зенит» становился чемпионом. Уникальность и успех коллектива – длительные серии без поражений на разных отрезках сезонов. В частности, в прошлом розыгрыше команда Сергея Семака впервые уступила лишь в 16-м туре, в матче с «Ахматом».

ЦСКА и «Рубин» не упустили чемпионские титулы

Московский ЦСКА в сезоне 2015/2016 и казанский «Рубин» в рамках чемпионата России 2008 года начинали свой путь с семи побед подряд. Для каждого из клубов чемпионство в упомянутых сезонах стало последним. Победная серия армейцев тогда прервалась в восьмом туре – ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (2:2). Однако первое поражение в сезоне 2015/2016 москвичи потерпели лишь в 15-м туре. «Рубин» же свою серию из семи побед в 2008 году завершил после поражения от «Спартака» со счетом 0:3. Очередное доказательство, что хороший старт – маленький шаг на пути к триумфу.

Кто побьёт рекорд?

Рекордные восемь побед на старте одержал «Зенит» в сезоне 2014/2015, обыграв в том числе и серьезных соперников – «Локомотив» и «Динамо». В девятом туре петербургский клуб поделил очки со «Спартаком» (0:0), а следом сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2). Первое поражение в сезоне 2014/2015 команда из Северной столицы потерпела от грозненского «Терека» аж в 13-м туре. Любопытно, что грозненцы дважды прерывали беспроигрышные серии «Зенита».

Сможет ли «Краснодар» продлить свою победную серию? Или у «Спартака» получится обойти «Зенит» по количеству побед на старте сезона? Ответы на эти вопросы узнаем в ближайшие туры чемпионата России.

Лучшие победные серии клубов чемпионата России на старте сезона

Сезон
Клуб
Количество побед на старте чемпионата
2014/2015«Зенит»8
2015/2016ЦСКА7
2008«Рубин»7
2018/2019«Зенит»5
2020/2021«Зенит»4
2017/2018«Локомотив»4
2019/2020, 2021/2022«Зенит»3
2023/2024«Краснодар», «Спартак»3

Константин Лицин

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